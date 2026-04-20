Bericht: PSG trifft sich mit Diomande

Paris St. Germain befindet sich offenbar auf der Suche nach Verstärkungen für die offensive Außenbahn. Die ‚L’Équipe‘ berichtet, dass sich PSG-Kaderplaner Luís Campos bereits mit Vertretern von Yan Diomande (19/RB Leipzig) und Gabriel Martinelli (24/FC Arsenal) getroffen hat, um eine Zusammenarbeit auszuloten.

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Diomande gehört zu den heißesten Eisen für den Sommermarkt. Sein rasanter Aufstieg hat zahlreiche Topklubs auf den Plan gerufen, neben PSG lauern unter anderem auch der FC Bayern, FC Liverpool und FC Barcelona auf einen Deal, der an die 100 Millionen Euro kosten könnte. RB würde den Ivorer aber gerne ein weiteres Jahr an Bord halten – möglicherweise inklusive Ausstiegsklausel und Gehaltserhöhung.

Anders sieht es bei Martinelli aus, der unter Mikel Arteta längst nicht mehr die erste Geige spielt. Auf den Brasilianer sollen es zudem Leipzig, Olympique Marseille und Atlético Madrid abgesehen haben.