Lewandowskis Doppel-Serie reißt: Die Top-Torjäger Europas

Robert Lewandowski vergibt vom Punkt – das gab es zuletzt im Januar 2019. Gegen Hertha BSC (1:0) war es am Freitag wieder soweit, der Bayern-Stürmer scheiterte nach 15 verwandelten Strafstößen an Rune Jarstein. Es war zudem das erste Ligaspiel ohne Lewandowski-Tor seit Mitte Dezember, neun Partien in Folge hatte der Pole zuvor eingenetzt.

Dennoch thront Lewandowski weiter an der Spitze der besten Torjäger in Europas Topligen. Komplettiert wird das Treppchen von Paul Onuachu und Georgios Giakoumakis. Der 26-jährige Grieche durfte mit der VVV-Venlo am Wochenende wegen der schlechten Wetterverhältnisse nicht nachlegen, profitiert aber weiter von seinem Polster aus den Vorwochen: Gegen Vitesse Arnheim (4:1) schnürte Giakoumakis einen Viererpack, bei Fortuna Sittard (2:3) traf er ebenfalls.

Die besten Torjäger Europas