Neuer Job für Gisdol

von Julian Jasch - Quelle: kicker
Markus Gisdol winkt eine neue Herausforderung. Laut dem ‚kicker‘ steht der aktuell vereinslos Übungsleiter kurz davor, beim FC Aberdeen zu übernehmen. Dort würde er mit Sportdirektor Lutz Pfannenstiel zusammenarbeiten – die beiden kennen sich aus der gemeinsamen Zeit bei der TSG Hoffenheim.

Gisdol war in Deutschland darüber hinaus bereits für den Hamburger SV und den 1. FC Köln hauptverantwortlich tätig. Es folgten Stationen bei Lokomotiv Moskau, Samsunspor und Kayserispor. Seit seiner Entlassung in der Türkei Anfang Oktober blieb der 56-Jährige ohne Anstellung.

