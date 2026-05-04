Profitiert Schalke von 30-Millionen-Transfer?

Während der FC Schalke 04 aufgrund des feststehenden Aufstiegs noch auf Wolke sieben schwebt, könnte zeitnah zusätzlich die Kasse klingeln. Laut ‚A Bola‘ baggert Benfica Lissabon intensiv an Rodrigo Zalazar von Sporting Braga. Zwischen den Vereinen soll bereits Kontakt bestehen, um einen Transfer zu verhandeln. Darüber hinaus zeigen wohl auch der FC Porto und Sporting Lissabon Interesse am 26-jährigen Ex-Schalker.

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In Gelsenkirchen wird man wohlwollend auf die Entwicklung des spielstarken Uruguayers schauen – und auf den möglichen Transfer. Denn beim sechs Millionen Euro schweren Wechsel von Zalazar nach Braga sicherten sich die damaligen Verantwortlichen der Knappen eine Weiterverkaufsbeteiligung über zehn Prozent. Je höher die Ablösesumme für den Nationalspieler, desto mehr Kohle fließt auch nach Gelsenkirchen.