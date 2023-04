Osimhen offen für die Bayern?

Thomas Tuchel war zuletzt mehr als vorsichtig, als die Rückfrage zu Victor Osimhen kam. „Auch ohne, dass ich damit liebäugle, den Spieler zu verpflichten, kommt das dann in Italien anders an. Und man sagt dann dort mit vollem Recht: ‚Warum hält der Thomas nicht seine Klappe?‘“, mäanderte Tuchel um eine klare Aussage herum.

Hinter vorgehaltener Hand ist aber längst klar: Der FC Bayern befasst sich mit dem wuchtigen Angreifer der SSC Neapel, der in den vergangen Monaten einen so immensen Schritt in Richtung Weltklasse gemacht hat.

Osimhen liebäugelt mit der Bundesliga

Doch was will eigentlich der 24-jährige Nigerianer, der seinen künftigen Klub im Sommer Sommer – zumindest gefühlt – frei wählen kann? Nach Informationen von ‚Sport1‘ zieht Osimhen eine Rückkehr in die Bundesliga zumindest in Betracht, auch wenn er ein großer Fan der Premier League sei. Eine Rolle spielt in den Überlegungen womöglich auch seine in Deutschland geborene und aufgewachsene Freundin.

Bis 2025 ist Osimhen noch an Napoli gebunden. Die Ablöse ist frei verhandelbar und könnte die dreistellige Millionenhöhe am Ende überschreiten. In ähnlichen Sphären würden sich die Bayern allerdings auch in den Fällen Harry Kane (29) und Randal Kolo Muani (24) bewegen. Um eine riesige Investition wird man also kaum herumkommen, will man in der Sturmmitte nicht wie in dieser Saison einzig und alleine von Eric Maxim Choupo-Moting (34) abhängig sein.