Nürnberg verkündet Klose-Entscheidung

Der 1. FC Nürnberg und Miroslav Klose gehen in eine gemeinsame Zukunft. Der Cheftrainer hat seinen ursprünglich am Saisonende auslaufenden Vertrag verlängert. Zur Laufzeit machen die Franken keine Angaben, Berichten zufolge bindet sich Klose bis 2028. Zuletzt schien die Unterschrift nicht mehr in Stein gemeißelt, nachdem sich der WM-Rekordtorschütze mehrmals über die Transferpolitik beschwert hatte. Doch nun haben beide Seiten eine Einigung gefunden.

„Vom ersten Tag an hat sich Miro mit dem Club, der Region und den Menschen hier extrem identifiziert. Er genießt bei den Spielern, in der Vereinsführung und bei den Fans große Wertschätzung. Gemeinsam werden wir alles dafür tun, den Club weiter nach vorne zu bringen“, erklärt Sportvorstand Joti Chatzialexiou. Klose hatte im Sommer 2024 beim FCN übernommen, aktuell steht der 47-Jährige mit seinem Team in der 2. Bundesliga auf Platz zehn. Über seine Verlängerung sagt Klose: „Der Club und die Menschen, die so viel für diesen besonderen Verein geben, sind mir in der kurzen Zeit sehr ans Herz gewachsen. Wie die Fans die Mannschaft und mich hier jede Woche unterstützen, ist fantastisch.“