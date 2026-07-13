Ex-Schalker Wellenreuther zurück nach Deutschland?

Neun Jahre nach seinem Abschied vom FC Schalke könnte es Timon Wellenreuther (30) wieder nach Deutschland ziehen. Wie die ‚Wolfsburger Allgemeine‘ und die ‚Aller-Zeitung‘ berichten, interessiert sich der VfL Wolfsburg für den Kapitän von Feyenoord Rotterdam. Die Niederländer wollen Tjark Ernst (23) von Hertha BSC verpflichten, an dem auch die Niedersachsen interessiert sind.

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Solle der Bundesliga-Absteiger bei Ernst aber leer ausgehen, könnte im Gegenzug Wellenreuther kommen. Dessen Abgang hatte sein Trainer Giovanni van Bronckhorst zuletzt nicht mehr ausgeschlossen. Wellenreuther hütet seit vier Jahren das Tor in Rotterdam, sein Vertrag dort läuft im kommenden Jahr aus.