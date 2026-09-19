Konstantelias 2.0: Bundesligisten beißen an

Giannis Konstantelias könnte sich als Wegbereiter für weitere Talente aus Griechenland erweisen, die den Sprung in eine europäische Top-5-Liga anstreben. Ein ehemaliger Teamkollege von PAOK Saloniki soll jetzt das Interesse mehrerer Bundesligisten auf sich gezogen.

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Nach Informationen des griechischen Sportportals ‚TV Proponitika‘ steht Christos Zafeiris bei RB Leipzig, der TSG Hoffenheim sowie dem VfB Stuttgart hoch im Kurs. Die Agentur des 23-Jährigen habe demnach bereits Vorbereitungen für die anstehende Transferperiode getroffen und erste Kontakte nach Deutschland geknüpft.

Zwar liegen noch keine konkreten Angebote vor, doch der zentrale Mittelfeldspieler genieße auf dem deutschen Scouting-Markt einen guten Ruf und werde von den Vereinen genau beobachtet.

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Ein Transfer in diesem Winter ist noch nicht absehbar, da PAOK selbst 2025 stolze 10,5 Millionen Euro für Zafeiris an Slavia Prag zahlte und den Rechtsfuß mitten in der laufenden Spielzeit eigentlich nicht abgeben möchte.

Spätestens im kommenden Sommer könnte die Personalie aber heiß werden. Der 17-fache griechische Nationalspieler ist vertraglich noch bis Dezember 2029 an den Klub gebunden.