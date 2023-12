FC Bayern: Hat Davies Probleme mit der „Bodenhaftung“?

Seinen 2025 auslaufenden Vertrag soll Alphonso Davies aus Sicht des FC Bayern unbedingt verlängern. Vor allem Real Madrid buhlt hartnäckig um den 23-Jährigen, der in der laufenden Spielzeit eher wechselhafte Leistungen abliefert, aufgrund seiner athletischen Voraussetzungen aber potenziell zu den besten Linksverteidigern der Welt zählt.

In sportlicher Hinsicht ist man also weiterhin voll überzeugt vom Spielertyp Davies, das gilt allerdings offenbar nicht restlos für alle Lebensbereiche. Es werde mehr erwartet von dem Linksfuß, berichtet der ‚kicker‘. Davies, so wurde es dem Fachmagazin zufolge „beim Rekordmeister registriert, macht den Anschein, die Bodenhaftung etwas verloren zu haben“.

Ein durchaus hartes Urteil, schließlich ist der Kanadier eigentlich als Frohnatur bekannt. Zudem präsentierte er sich seit seiner Ankunft im Januar 2019 als fleißiger Arbeiter, ohne die seine erfolgreiche Metamorphose vom Außenstürmer zum Defensivspieler auch gar in der Form nicht möglich gewesen wäre.

Weitere Details nennt der ‚kicker‘ nicht. Dennoch darf man gespannt sein, wie die Gespräche zwischen Bayern und Davies weiterlaufen werden.