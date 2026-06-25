Finale Einigung: Brown wechselt zum FC Bayern

Der FC Bayern darf sich über Verstärkung für die linke Abwehrseite freuen. Nach Informationen von ‚Sky‘ haben sich die Münchener mit Eintracht Frankfurt auf die finalen Zahlen für den Transfer von Nathaniel Brown (23) verständigt. 55 Millionen Euro fließen für den Transfer des WM-Fahrers.

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Auf persönlicher Ebene hatten sich die Bayern bereits vor einiger Zeit mit Brown geeinigt. Bis 2031 wird der technisch so versierte und enorm schnelle Linksfuß an der Säbener Straße unterschreiben.

Der jüngste Hijack-Versuch der beiden englischen Vertreter FC Arsenal und FC Chelsea geht somit ins Leere. Im Anschluss an den Medizincheck könnte Brown noch während der Weltmeisterschaft beim deutschen Rekordmeister unterzeichnen.