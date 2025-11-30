Mourinho klopft an: Blitz-Abschied von Guerreiro?

Gegen den FC St. Pauli durfte Raphaël Guerreiro endlich mal wieder von Beginn an ran und rechtfertigte beim 3:1-Sieg seine Nominierung mit einem Treffer. Zuvor hatte Vincent Kompany den 31-Jährigen seit dem Spiel gegen Bayer Leverkusen (3:0) am 1. November nicht mehr in die Startelf beordert. Auch deshalb stehen die Zeichen wohl auf Abschied im kommenden Sommer.

Wie die ‚A Bola‘ berichtet, könnte es allerdings sogar zu einer noch früheren Trennung kommen. Benfica Lissabon prüfe derzeit die Option, den variablen Linksfuß schon im Winter zu verpflichten. José Mourinho sei ein großer Fan. In der Vergangenheit hatte Guerreiro schon betont, dass er sich eines Tages ein Engagement bei Benfica vorstellen könne.

Wie reagieren die Bayern?

Mourinho ist auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger, Guerreiro will regelmäßig spielen, um Argumente für die portugiesische Nationalmannschaft zu sammeln. Ein Transfer würde also für beide Seiten durchaus Sinn ergeben, zumal der Vertrag von Guerreiro im kommenden Sommer ausläuft und folglich wohl nur eine überschaubare Ablösesumme nötig wäre.

Fraglich allerdings, ob der FC Bayern mitten in der Saison dem ohnehin schon dünn besetzten Kader eine solch flexible Komponente wie Guerreiro nehmen wird. Die Verantwortlichen haben jüngst immer wieder betont, sie seien mit dem aktuellen Kader sehr zufrieden.