Kommentar
Wolfsburg: Rückendeckung für Bauer

Wolfsburg-Coach Daniel Bauer @Maxppp

Trotz akuter Abstiegsgefahr stärkt Peter Christiansen seinem Coach Daniel Bauer demonstrativ den Rücken. Gegenüber der ‚Bild‘ stellt der Sportgeschäftsführer des VfL Wolfsburg klar: „Es gibt keine Trainerdiskussion. Wir können nicht sagen, dass die Dinge an Daniel Bauer liegen. Es ist der ganze Verein. Wir wollen mit Daniel Bauer weitermachen. Wir sehen, was er macht, seitdem er da ist.“

Auch nach dem 2:3 gegen den FC Augsburg am gestrigen Samstag und mittlerweile fünf Spielen ohne Sieg darf Bauer weitermachen. Dies sei jedoch keine absolute Garantie, dass der 43-Jährige bis Saisonende an der Seitenlinie stehen wird: „Das kann niemand sagen. Aber das ist der Plan.“ Wolfsburg steht mit nur einem Punkt Vorsprung auf Werder Bremen auf dem Relegationsrang aktuell auf Platz 15 der Bundesligatabelle. Die Grün-Weißen haben jedoch noch ein Spiel in der Hinterhand.

