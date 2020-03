Gysi rechnet mit Bundesliga-Abbruch

Gregor Gysi glaubt nicht, dass die laufende Bundesliga-Saison zu Ende gespielt werden kann. „Wahrscheinlich wird es nicht anders gehen“, antwortet der Die Linke-Politiker auf die ‚Spox‘-Frage, ob die Saison abgesagt werden muss, „der Fußball lebt ja nicht in einem eigenen Kosmos, auch wenn das manche glauben. Und wenn die Bedrohung durch die immer schnellere Verbreitung des Virus so groß ist, kann der Fußball nicht so tun, als ob ihn das nichts angeht.“

Angst hat der 72-jährige Union Berlin-Fan nicht: „Ich bin kein ängstlicher Mensch, weil mir die Fantasie fehlt, mir auszumalen, was alles passieren kann. Doch inzwischen werden immer mehr Veranstaltungen abgesagt, wofür ich Verständnis habe. Das reduziert automatisch auch meine Fahrten durch das Land.“