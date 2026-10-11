Vini-Drama & Mourinho-Maulkorb | Neuer schockt Europa

Vinicius sieht Rot

Mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen den FC Villarreal vermied Real Madrid es am gestrigen Samstagabend, den tabellarischen Rückstand auf den FC Barcelona weiter anwachsen zu lassen. Nach der Partie gab es jedoch ein anderes Hauptthema: Den Platzverweis von Vinicius Junior. Der Brasilianer hatte in der 71. Minute die vermeintliche Entscheidung zum 2:0 erzielt. Nach einer Intervention des VAR wurde der Treffer jedoch revidiert. Stattdessen sah der Angreifer wegen seines Haareziehens gegen Gegenspieler Nathan Saliba zu Beginn der Aktion die Rote Karte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vinicius protestierte vehement und musste in der Folge von seinen Mannschaftskollegen vom Schiedsrichter weggezogen werden. Je nachdem, wie der Bericht des Unparteiischen ausfällt, könnte der umstrittene Superstar den Königlichen auch im Clásico gegen den FC Barcelona (25. Oktober) gesperrt fehlen. Real-Coach José Mourinho, der während der Partie immer wieder lautstark gegen Schiedsrichterentscheidungen wetterte, boykottierte im Anschluss die Pressekonferenz. Der Portugiese legte sich vorsorglich selbst einen Maulkorb an, wie ‚The Athletic‘ berichtet: „Laut Quellen innerhalb des Vereins und aus seinem Umfeld, traf der ehemalige Chelsea-Trainer diese Entscheidung, weil er gegen Sevilla und Barça auf der Bank sitzen will.‘“

Paukenschlag in Augsburg

Der FC Bayern München verpasste beim 2:2-Unentschieden gegen den FC Augsburg am gestrigen Samstagnachmittag, den Patzer von Borussia Dortmund (ebenfalls 2:2 gegen Werder Bremen) zu nutzen und die Tabellenführung der Bundesliga zu übernehmen. Mehr als der Punktverlust an sich stand nach der Partie vor allem der Fehler von Manuel Neuer im Mittelpunkt, der bereits nach 8,4 Sekunden zum ersten Rückstand gegen die Fuggerstädter sorgte. Auch im europäischen Ausland wurde der „schwere Fehler des fünfmaligen Welttorhüters“ (‚The Athletic‘) zur Kenntnis genommen, der zum schnellsten Tor des Wettbewerbs durch Robin Fellhauer führte.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ein neues Kapitel Bundesligageschichte wurde nach einem schockierenden Patzer des legendären Torhüters Manuel Neuer geschrieben“, schreibt die ‚Sun‘. „Der Startorhüter verlor die Fassung und stand völlig mit hochrotem Kopf da, während Augsburg in ausgelassene Jubelstürme ausbrach.“ Die ‚L’Équipe‘ notiert: „Das Derby zwischen Augsburg und dem FC Bayern München begann mit einem Paukenschlag und einem fatalen Fehler von Manuel Neuer.“ Die ‚Marca‘ analysiert: „Manuel Neuer wird immer als einer der besten Torhüter der Geschichte in Erinnerung bleiben, obwohl er den einen oder anderen spektakulären Patzer begangen hat. Der Patzer von Samstagnachmittag wird ihn jedoch für immer in den Annalen verewigen.“