Entscheidung getroffen: Upamecano informiert Bayern

Das lange Hin und Her zwischen dem FC Bayern auf der einen und Dayot Upamecano auf der anderen Seite hat ein Ende gefunden. Nach Informationen von Fabrizio Romano wird der französische Nationalspieler das vorliegende Vertragsangebot zur Verlängerung annehmen. Die anderen interessierten Klubs seien schon informiert.

Demnach bindet sich Upamecano mit seiner Unterschrift bis 2030 an die Bayern. Knackpunkt in den Verhandlungen war lange die Integration einer Ausstiegsklausel. Diese wurde dem Profi zugestanden. Ab 2027 darf Upamecano die Münchner für eine festgeschriebene Summe von 60 Millionen Euro verlassen. Laut der ‚Bild‘ nahm der Innenverteidiger das Angebot aber erst an, nachdem die Deadline abgelaufen war und der Rekordmeister die Offerte zurückgezogen hatte.

Seit 2021 läuft der Rechtsfuß inzwischen im Dress der Bayern auf. Seither entwickelte sich Upamecano vom großen, aber durchaus wackeligen Talent zum gestandenen Champions League-Spieler. Das machte ihn selbstverständlich auch für namhafte Vereine aus dem Ausland attraktiv. Mittlerweile haben die Bayern jetzt aber Sicherheit, dass ihnen Upamecano erhalten bleibt.