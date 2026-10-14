Hertha vor nächstem XXL-Umbruch

Sportlich läuft es nach bisher sieben Startsiegen für Hertha BSC in Liga zwei sehr gut, personell droht dem Hauptstadtklub nach dem vergangenen Sommer aber der nächste große Umbruch. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, muss der Tabellenführer um einige Spieler bangen, allen voran Linus Gechter (22), über den Hertha-Geschäftsführer Peter Görlich sagt: „Ein Top-Innenverteidiger. Das bleibt kaum jemandem verborgen. Natürlich würden wir ihn gerne über den Sommer hinaus hierbehalten. Da werden wir nichts unversucht lassen. Es ist ja nicht nur Linus, der in dieser Situation ist. Die Frage ist immer: Sind wir in der Lage zu verlängern?“

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Neben Gechters Kontrakt laufen sieben weitere Verträge aktueller Stammspieler im kommenden Sommer aus. Insgesamt trifft das sogar auf gleich 18 Profis des aktuellen Hertha-Kaders zu. Bekanntlich steht es aktuell finanziell nicht gut um die Alte Dame, die Verhandlungen dürften also selbst bei einem Aufstieg schwierig werden. Auch Trainer Stefan Leitl und Sportdirektor Benjamin Weber befinden sich in ihrem letzten Vertragsjahr. Mit Leitl soll laut dem Sportmagazin im Winter verhandelt werden. Weber muss länger warten und sich wohl an seiner kommenden Personalplanung messen lassen. Hertha-Boss Görlich: „Es ist klar kommuniziert, dass wir frühestens im Frühjahr über einen Vertrag reden.“