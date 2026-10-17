HSV: Heiße Transfer-Spur nach Stuttgart enthüllt

In der Bundesliga kommt es am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) zum Duell zwischen dem Hamburger SV und dem VfB Stuttgart. Nicht mit von der Partie sein wird dann VfB-Innenverteidiger Ameen Al-Dakhil, der mit Knie-Problemen mal wieder verletzungsbedingt fehlt. Trotzdem ist der 24-Jährige rund um das Spiel Thema.

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Die ‚Bild‘ berichtet, dass der sechsfache belgische Nationalspieler im Sommer „ein heißer Transferkandidat“ beim HSV war. Zwischen den Klubs und der Spieler-Seite sei ein potenzielles Leihgeschäft zu den Hanseaten intensiv diskutiert worden. Kurz vor Ende der Wechselfrist nahmen die Hamburger aber dann doch Abstand von einer Verpflichtung.

Hintergrund war die zu dem Zeitpunkt ungewisse Situation von Daniel Elfadli (29), für den der HSV bis zum Deadline Day in Deutschland am 1. September keinen passenden Abnehmer fand. Der Defensivallrounder schloss sich erst einen Tag später leihweise dem Champions League-Vertreter Linzer ASK an. In Österreich war das Transferfenster länger geöffnet.

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So kam der Leih-Deal von Al-Dakhil nach Hamburg letztlich nicht zustande. Der Rechtsfuß ist bei den Schwaben in dieser Saison bislang ohne Einsatz. Al-Dakhil stand wegen mehrerer Verletzungen in den vergangenen beiden Jahren nur in 21 Pflichtspielen für den VfB auf dem Platz. 2024 war der Abwehrspieler für neun Millionen Euro vom FC Burnley gekommen.