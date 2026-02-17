„Mit Stolz erfüllt“: Díaz erläutert Bayern-Transfer

Luis Fernando Díaz Marulanda – kurz Luis Díaz – sorgt seit Saisonbeginn für ordentlich Furore beim FC Bayern. Der Rechtsfuß kam für 70 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool in die bayrische Landeshauptstadt und ist bislang jeden Cent wert. Im Interview mit ‚Sky‘ erklärt Díaz, dass er die für ihn gezahlte Summe nie als Last empfand.

„Ich wurde schon am Tag meiner Verpflichtung von einem Journalisten mit meiner Ablösesumme konfrontiert. Ich sei ja einer der teuersten Spieler und so weiter. Ich habe damals schon gesagt: Wenn dieser Verein auf mich setzt, dann versuche ich nur auf dem Platz die Antwort zu geben“, so Díaz. Druck machen wollte sich der Flügelstürmer deshalb nicht. Díaz weiter: „Ich wollte Schritt für Schritt gehen, um mich zuallererst mit der Mannschaft vertraut zu machen und von da an einfach meinen Job zu machen.“

„Mich hat es mit Stolz erfüllt“

Als die Bayern anklopften, stand für ihn schnell fest, dass er den Schritt in die Bundesliga gehen will: „Als der FC Bayern auf mich zukam, war mir vom ersten Moment an klar, dass ich mich für diesen Transfer entscheiden möchte. Mich hat es mit Stolz erfüllt, weil ich den Verein schon lange kannte und im Grunde wusste, was mich dort erwartet. Es war eine gute Entscheidung - eine Entscheidung für ein unglaubliches und großartiges Team.“

Bisher zahlt Díaz das in ihn gesetzte Vertrauen mit Toren und Assists zurück. Wettbewerbsübergreifend steht der 70-fache Nationalspieler von Kolumbien bei 19 Toren und 15 Assists in 32 Pflichtspieleinsätzen. In ähnlichen Sphären bewegen sich auch seine Teamkollegen Harry Kane und Michael Olise.

Díaz spricht auch über Wirtz

Zu seinen ebenso torgefährlichen Mannschaftskameraden sagt Díaz: „Es macht mich sehr stolz, in einer Mannschaft mit Harry und Michael zu spielen. Sie sind technisch wirklich spektakulär. Harry zum Beispiel macht einfach alles gut.“ Olise „zerstört dich im Eins-gegen-eins“, meint Díaz. Zudem achte der Franzose „auf viele Details“, „die dich als Fußballer wachsen lassen“.

Dass am Ende er statt Florian Wirtz an die Säbener Straße gekommen ist, freut Díaz: „Dass Florian am Ende nicht hierherkommen konnte, wird seine Gründe gehabt haben. Nun bin ich hier und Gott sei Dank ist es so gekommen. Ich bin sehr froh und glücklich darüber.“ Den Ex-Leverkusener zog es stattdessen an die Anfield Road zum ehemaligen Arbeitgeber von Díaz.