Schalke: Gute Nachrichten bei Ndiaye

Moussa Ndiaye würde offenbar gerne auch über den Sommer hinaus bei Schalke 04 bleiben. Sportvorstand Frank Baumann bestätigt die positiven Signale in einem Interview mit der ‚WAZ‘: „Bei Moussa Ndiaye und Kevin Müller ist klar, dass die Spieler gerne bleiben wollen – wir können uns einen Verbleib sehr, sehr gut vorstellen.“ Im Leihvertrag des 23-jährigen Linksverteidigers ist allerdings keine Kaufoption verankert, weshalb der Senegalese nach aktuellem Stand im Sommer vorerst zum RSC Anderlecht zurückkehren muss. Ähnliches gilt für Torwart Kevin Müller (35), den der Bundesliga-Aufsteiger ebenfalls gerne fest vom 1. FC Heidenheim verpflichten möchte.

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Ndiaye stand für die Knappen in der Rückrunde in 13 Ligaspielen in der Startelf und steuerte zwei Vorlagen bei. Trotz des beidseitigen Interesses an einer Weiterarbeit dürfte sich ein dauerhafter Transfer des Linksverteidigers jedoch kompliziert gestalten. „Es gibt trotzdem noch den aktuellen Verein, bei dem der Spieler unter Vertrag steht. Da müssen wir schauen, ob sich eine Lösung finden lässt“, bremste Baumann die Euphorie. Ein fester Wechsel des Abwehrspielers würde Berichten zufolge 1,5 Millionen Euro Ablöse kosten, Müller hingegen dürfte deutlich günstiger werden.