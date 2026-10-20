Buendía kurz vor der Unterschrift

Die Verhandlungen zwischen Aston Villa und Emiliano Buendía (29) sind anscheinend auf die Zielgerade eingebogen. Laut der ‚Daily Mail‘ steht eine Einigung über eine Verlängerung kurz bevor. Das neue Arbeitspapier soll bis 2029 laufen.

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Kürzlich ist Buendía auf der Insel in sein letztes Vertragsjahr eingebogen. Einen ablösefreien Abgang des Stammspielers wollen die Engländer nun verhindern. Seit 2021 kommt der Argentinier (zwei Länderspiele) auf 161 Einsätze (23 Tore, 18 Vorlagen) für die Villans, 2025 verbrachte er ein halbes Jahr bei Bayer Leverkusen.