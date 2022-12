Neuer Stürmer: Milan blickt nach Frankfurt

Auch wenn es für den Titel nicht gereicht hat und Olivier Giroud ausgerechnet im Finale gegen Argentinien weit hinter den Erwartungen blieb, konnte der Routinier mit vier Turniertoren beweisen, dass er noch einiges im Tank hat.

Im kommenden Jahr wird der Franzose aber 37. Da mit Zlatan Ibrahimovic der andere Mittelstürmer 41 ist und Divock Origi (27) sowie Nachwuchshoffnung Marko Lazetić (18) die Erwartungen noch nicht erfüllen konnten, schauen sich die Rossoneri nach Alternativen um.

Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, soll im Sommer ein Stürmer ins San Siro wechseln. Wunschspieler ist Noah Okafor (22) von RB Salzburg. Mit auf der Shortlist steht aber neben Jonathan David (22) vom OSC Lille auch Randal Kolo Muani.

30 Millionen für Kolo Muani

Am 24-jährigen Giroud-Landsmann signalisierten die Mailänder bereits vor dessen Wechsel zu Eintracht Frankfurt Interesse. Die Italiener kamen aber zu spät, der ablösefreie Transfer vom FC Nantes in die deutsche Bankenmetropole stand kurz vor dem Abschluss. Die Verspätung will Milan nun mit Geld wettmachen. Mit 30 Millionen Euro soll der Eintracht ein Transfer schmackhaft gemacht werden.