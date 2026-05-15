Mainz: Verzweifelter Kampf um Posch

Mainz 05 will Leihspieler Stefan Posch im Klub halten. Laut ‚Sky‘ haben die Rheinhessen Gespräche mit dessen Stammverein Como 1907 eingeleitet und loten Optionen einer Weiterbeschäftigung des Österreichers aus, eine Kaufoption wurde nicht vereinbart. Dieser steht noch bis 2029 beim Serie A-Klub unter Vertrag, spielt in Como allerdings keine große Rolle mehr. Neben den 05ern soll es weitere Interessenten geben.

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Posch war im Januar bis Saisonende leihweise nach Mainz gewechselt und wurde auf Anhieb Stammspieler und Leistungsträger in der Mannschaft von Trainer Urs Fischer. In bisher 15 Partien verpasste der ehemalige Hoffenheimer keine einzige Spielminute und hatte maßgeblichen Anteil am Höhenflug des Klubs.