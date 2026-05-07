Krüger-Deal: Bayern kommt dem HSV entgegen

Kathleen Krüger wird das Amt als neue Sportvorständin des Hamburger SV bereits am 1. Juli antreten. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, kommt der FC Bayern den Hanseaten entgegen und lässt seine Leiterin Organisation und Infrastruktur aufgrund ihrer Verdienste im Klub vorzeitig aus ihrem Vertrag. Dieser ist unbefristet, generell gilt daher eigentlich eine dreimonatige Kündigungsfrist. Krüger darf nun einen Monat früher und direkt zum Saisonstart ihre neue Stelle antreten. Zuvor wird es allerdings schon zu ersten Planungstreffen mit den Entscheidungsträgern rund um Trainer Merlin Polzin kommen.

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Am gestrigen Mittwoch fanden zwischen der 40-Jährigen und den HSV-Bossen die finalen Gespräche über einen Vierjahresvertrag statt. Krüger soll zeitnah vorgestellt werden. Offiziell tritt die ehemalige Bayern-Spielerin die Nachfolge von Stefan Kuntz an. Zusammen mit Vorstand Eric Huwer soll sie sich allerdings vor allem auf die strategische Entwicklung des Klubs fokussieren und auch die Nachwuchsarbeit, die jährlich knapp acht Millionen Euro kostet, wirtschaftlich aufstellen. In Transferthemen bleibt laut ‚Abendblatt‘ weiter Claus Costa federführend.