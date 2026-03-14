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Serie A

Keine Zweifel an Chivu

von Julian Jasch - Quelle: Gazzetta dello Sport
Cristian Chivu an der Seitenlinie @Maxppp

Cristian Chivu steht bei Inter Mailand nicht zur Disposition. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass der 45-Jährige trotz jüngster Kritik auch in der kommenden Saison bei den Nerazzurri an der Seitenlinie stehen soll. Vielmehr sei sogar eine Verlängerung seines bis 2027 datierten Vertrags angedacht.

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Chivu ist seit knapp neun Monaten für Inter verantwortlich, nach 46 Pflichtspielen hat er einen ordentlichen Punkteschnitt von 2,09 vorzuweisen. Wegen des frühen Ausscheidens im Champions League-Achtelfinale gegen Underdog Bodö/Glimt stand in Italien allerdings die Frage im Raum, ob der Rumäne der richtige Mann für den Job sei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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