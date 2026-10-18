Der FC Bayern muss womöglich auch beim Champions League-Spiel gegen den FC Arsenal (Mittwoch, 21 Uhr) auf Manuel Neuer (40) verzichten. „Es ist einfach bisschen Flüssigkeit im Fuß gewesen. Es hat für heute noch nicht gereicht. Wir schauen mal, ob es bis Mittwoch reicht“, zitiert die ‚Bild‘ Sportvorstand Max Eberl.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim gestrigen 6:1 gegen RB Leipzig wurde Neuer von Jonas Urbig (23) vertreten. Eigentlich war man davon ausgegangen, dass Neuer gegen Arsenal wieder zwischen den Pfosten stehen wird – das ist nun offenbar noch nicht in Stein gemeißelt.