Woltemade: Neue Rolle, neue Gerüchte

Seit Nick Woltemade 24 Jahre alt ist, geht es wieder aufwärts. An seinem Geburtstag am Samstag beendete der deutsche Nationalspieler beim 3:1-Sieg im Pokal bei Aston Villa seine 14 Spiele lang anhaltende Torflaute. Am gestrigen Mittwochabend durfte Woltemade, der zuvor seinen Stammplatz verloren zu haben schien, dann erneut von Beginn an ran.

Im Hinspiel der Champions League-Zwischenrunde bei Qarabag Agdam machte Newcastle United kurzen Prozess und gewann mit 6:1. Woltemade lief dabei in neuer Rolle auf: Als halblinker Achter im Dreier-Mittelfeld der Magpies. Dort setzte der Ex-Stuttgarter gegen überforderte Aserbaidschaner ein paar nette Akzente und war auch an einem der Tore von Vierfach-Schütze Anthony Gordon (24) beteiligt.

Nun wurde Woltemade durchaus als Zehner respektive hängende Spitze ausgebildet und ist als spielerisch starker Schlaks beileibe nicht aufs Sturmzentrum festgelegt. Ob er sich in derart zurückgezogener Rolle wie gestern, verbunden mit einer Menge Laufarbeit und Defensivaufgaben, voll entfalten kann, bleibt nicht zuletzt mit Blick auf die WM abzuwarten.

Neue Gerüchte um Woltemade

Genauso wie die Frage, wie sich die Gerüchte um Woltemades Zukunft weiterentwickeln. Das Portal ‚Football Insider‘ berichtete zuletzt, dass Newcastle Woltemade im Sommer schon wieder verkaufen will und der FC Bayern erneut als Abnehmer bereitstünde. In diese Kerbe schlägt nun auch ‚GiveMeSport‘.

Dort sagt Transferexperte Ben Jacobs: „Meines Wissens werden Newcastle und Woltemade im Sommer tatsächlich Gespräche führen, um den besten Weg für beide zu finden, und Newcastle ist einem Verkauf gegenüber grundsätzlich aufgeschlossen.“ Dafür wollen die Engländer aber die im Sommer investierten 75 Millionen Euro Ablöse zu einem großen Teil wiedersehen. Für die Bayern war das schon beim letzten Mal zu viel. Für den Sommer fahnden sie wieder nach einem neuen Stürmer.

Howe sucht die Woltemade-Lösung

Durchaus anders interpretiert übrigens ‚The Athletic‘ die Situation um Woltemades Zukunft. Beim Fachportal heißt es: „Woltemade hat sich im System von Newcastle möglicherweise noch nicht vollständig an die Rolle des Mittelstürmers gewöhnt, doch zumindest vorerst hat (Trainer Eddie, Anm. d. Red.) Howe den Deutschen tiefer positioniert, um mehr aus ihm herauszuholen. Ob er langfristig auf dieser Position eingesetzt wird, bleibt abzuwarten. Howe sucht jedenfalls nach Lösungen für sein Woltemade-Problem, anstatt ihn im Sommer abgeben zu wollen.“