Neuer Torhüter für Arsenal

Der FC Arsenal steht vor der Verpflichtung eines neuen Schlussmanns. Illan Meslier soll das Torwartteam zeitnah verstärken, berichtet ‚The Athletic‘. Der 26-jährige Franzose stand bis Ende Juni bei Leeds United unter Vertrag und darf nun ablösefrei wechseln. Lediglich der Medizincheck steht noch aus.

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Das wiederum soll den Weg für einen Abgang von Tommy Setford freimachen. Die 20-jährige Nachwuchshoffnung des Champions League-Finalisten soll per Leihe bei einem anderen Verein Spielpraxis auf höherem Niveau sammeln, um den nächsten Entwicklungsschritt zu machen.