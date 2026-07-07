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Premier League

Neuer Torhüter für Arsenal

von Dominik Schneider - Quelle: The Athletic
Illan Meslier @Maxppp

Der FC Arsenal steht vor der Verpflichtung eines neuen Schlussmanns. Illan Meslier soll das Torwartteam zeitnah verstärken, berichtet ‚The Athletic‘. Der 26-jährige Franzose stand bis Ende Juni bei Leeds United unter Vertrag und darf nun ablösefrei wechseln. Lediglich der Medizincheck steht noch aus.

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Das wiederum soll den Weg für einen Abgang von Tommy Setford freimachen. Die 20-jährige Nachwuchshoffnung des Champions League-Finalisten soll per Leihe bei einem anderen Verein Spielpraxis auf höherem Niveau sammeln, um den nächsten Entwicklungsschritt zu machen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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