Kompany bangt um Laimer

Wird Außenverteidiger Konrad Laimer (28) dem FC Bayern für eine Weile nicht zur Verfügung stehen? Cheftrainer Vincent Kompany ließ im Anschluss an den gestrigen 3:1-Sieg über den 1. FC Köln zumindest durchblicken: „Er hat etwas an der Wade gespürt. Das müssen wir abwarten. Wir werden morgen wieder in München sein und dann geht es für ihn sofort in den Scanner rein. Dann wissen wir mehr.“

Laimer konnte die Partie nicht zu Ende bringen und musste in der Nachspielzeit angeschlagen vom Platz. Weil Kompany sein Wechselkontingent aber bereits ausgeschöpft hatte, beendeten die Münchner die Begegnung in Unterzahl. Derweil wäre ein Laimer-Ausfall kaum zu kompensieren (zehn Scorerpunkte in 26 Pflichtspielen), zumal sich Abwehrspieler Josip Stanisic (25) erst kürzlich eine Kapselverletzung zugezogen hat.