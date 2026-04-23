BVB-Rückkehr: Sancho gibt grünes Licht

Jadon Sancho (26) hat offenbar seinen Daumen für eine Rückkehr zu Borussia Dortmund gehoben. Informationen von ‚Sky‘ zufolge ist der Flügelflitzer bereit für einen dritten Wechsel an die Strobelallee. Auch Chefcoach Niko Kovac hatte bereits grünes Licht gegeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nun hänge der Transfer lediglich von den BVB-Bossen um Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Ole Book ab. Zuletzt war aber bereits zu vernehmen, dass die Führungsetage kaum mehr an der potenziellen Leistungsfähigkeit des 23-fachen englischen Nationalspielers zweifelt. Klubpräsident Hans-Joachim Watzke gilt zudem als großer Fürsprecher in Bezug auf eine erneute Zusammenarbeit.

Aktuell kommt Sancho leihweise für Aston Villa zum Einsatz, seine Formkurve zeigte zuletzt nach oben – alle vier Scorerpunkte sammelte er in diesem Kalenderjahr. Darauf sollen auch andere Klubs aufmerksam geworden sein, der Bezahlsender berichtet von „vielen Anfragen aus der Welt“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Zahlen zum möglichen Deal

Immer mehr zeichnet sich jedoch ein Comeback in der Bundesliga ab. Für den Dribbelkünstler, der bereits 158 Mal in Schwarz-Gelb auflief, wird angesichts seines bei Stammverein Manchester United auslaufenden Vertrags keine Ablöse fällig.

‚Sky‘ führt zudem aus, dass jüngst frische Gespräche zwischen Spieler- und Vereinsseite stattgefunden haben, um den finanziellen Rahmen abzustecken. An der Strobelallee winkt Sancho ein Jahresgehalt von maximal sechs bis sieben Millionen Euro. Über die potenzielle Vertragslaufzeit dürfte noch gefeilscht werden.