Asensio lehnte Top-Angebote ab

Marco Asensio will sich bei Real Madrid durchsetzen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, hat der Spanier im Sommer Angebote von Tottenham Hotspur und dem AC Mailand abgelehnt. Bei den Engländern sollte der 25-Jährige eine wichtige Rolle einnehmen. Zuvor hatte er bei den Olympischen Spielen in Tokyo gezeigt, wie wichtig er sein kann.

Die Konkurrenz in der Offensive bei den Madrilenen ist groß. Asensio kämpft mit Eden Hazard (30), Vinícius (21) und Gareth Bale (32) um einen Platz in der Startelf. Um seine Chancen auf Spielzeit zu erhöhen, soll der Offensivspieler ins zentrale Mittelfeld gezogen werden. Für Real lief er in dieser Saison in allen drei Spielen auf, kommt aber nur auf insgesamt 57 Spielminuten.