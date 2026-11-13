Mauricio Pochettinos Entscheidung für Manchester United und gegen die USA ist ihm schwergefallen. Das ließ der Argentinier auf der heutigen Pressekonferenz vor dem morgigen Duell gegen Haiti (22:30 Uhr) durchblicken: „Es fällt mir schwer, jetzt darüber zu sprechen. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Es ist eine sehr traurige Entscheidung, aber andererseits sind wir Profis und versuchen, unsere Träume zu verwirklichen. Ich habe keine Rede vorbereitet. Ich spreche einfach aus dem Herzen.“

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Manchester United hat Pochettinos Verpflichtung am heutigen Freitag offiziell verkündet. Die Red Devils aktivieren dafür die neun Millionen Euro teure Ausstiegsklausel. In Manchester hat Pochettino dem Vernehmen nach einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.