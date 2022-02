Neue Verträge für Newcastle-Duo

Newcastle United will beim Umbruch des Kaders weiterhin auf Fabian Schär (30) und Jonjo Shelvey (29) setzen. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, sollen die guten Leistungen des Duos seit der Ankunft von Cheftrainer Eddie Howe mit neuen Verträgen belohnt werden. Während Shelvey noch bis 2023 an die Magpies gebunden ist, läuft der Kontrakt von Schär am Saisonende aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ehemalige Hoffenheim-Profi war bis Howes Ankunft völlig außen vor, konnte sich aber trotz der Ankunft einiger Zugänge für die Defensive in der Abwehr festspielen. Schär war mit starken Leistungen dafür mitverantwortlich, dass sich Newcastle in den zurückliegenden sechs Ligapartien nur vier Gegentreffer fing. Auch Shelveys Status am St. James‘ Park ist gewachsen. Beim 1:1 gegen West Ham United am Wochenende führte der Mittelfeldstratege das Team als Kapitän aufs Feld.