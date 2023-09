Premier League & Winter-Wechsel: Guirassy spricht über Zukunft

Inzwischen weiß es jeder: Serhou Guirassy ist in absoluter Topform. Der 27-jährige Guineer in Diensten des VfB Stuttgart hat stolze zehn Treffer aus fünf Bundesliga-Spielen auf dem Konto. Nur logisch, dass inzwischen auch italienische und englische Klubs den 1,87 Meter großen Torjäger auf dem Zettel haben. Doch spielt Guirassy überhaupt mit dem Gedanken, Stuttgart zu verlassen?

Im ‚Bild‘-Interview wurde der Mittelstürmer auf einen möglichen Winter-Wechsel angesprochen. „Im Fußball ist es schwierig, etwas zu versprechen. Mein Ziel ist es derzeit, die Saison mit dem VfB zu beenden“, macht Guirassy den Fans des VfB etwas Hoffnung. Ganz ausschließen will er das Szenario eines Transfers jedoch nicht.

Premier League? Kein Traum von Guirassy

Dass der treffsichere Profi ab kommendem Sommer eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro hat, setzt auch die Verantwortlichen in Stuttgart unter Druck. Sollte im Januar ein deutlich höher dotiertes Angebot eintreffen, wird man sich zwangsläufig damit beschäftigen müssen. Damit will sich Guirassy aber noch nicht intensiv auseinandersetzen: „Mein Job ist es, gut zu spielen. Für alles andere habe ich Berater, die ganz genau wissen, was das Beste für mich ist.“

Neben Juventus Turin, dem AC und Inter Mailand soll es auch zahlreiche Interessenten aus England geben. Dass Guirassy unbedingt in die Premier League will, kann er allerdings nicht bestätigen. Ein Traum sei es nicht direkt, so Guirassy, er würde sich jedoch mit der Option beschäftigen, wenn es sie gäbe. „Es ist aber auch nicht so, dass ich täglich davon träume“, fügt der achtmalige Nationalspieler an.