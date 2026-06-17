Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Neuer VfB-Stürmer hat unterschrieben

von Simon Martis - Quelle: Bild
1 min.
Fabian Wohlgemuth im Porträt @Maxppp

Der VfB Stuttgart hat offenbar seinen ersten Sommerneuzugang unter Dach und Fach gebracht. Ein Foto der ‚Bild‘ zeigt Tim van der Leij in Stuttgart. Laut der Zeitung absolvierte der Niederländer bereits den Medizincheck und unterschrieb anschließend seinen Vertrag bei den Schwaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 20-jährige Stürmer wechselt vom niederländischen Zweitligisten RKC Waalwijk zum VfB. Für den 1,93 Meter großen Angreifer sollen die Stuttgarter etwas mehr als eine Million Euro bezahlen. In der vergangenen Saison erzielte van der Leij 17 Tore in 38 Pflichtspielen. Perspektivisch ist der Torjäger für die Profis eingeplant, zunächst dürfte er jedoch Spielpraxis bei der zweiten Mannschaft sammeln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Erste Division
Stuttgart
Waalwijk
Tim van der Leij

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Erste Division Erste Division
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Waalwijk Logo RKC Waalwijk
Tim van der Leij Tim van der Leij
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert