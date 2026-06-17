Neuer VfB-Stürmer hat unterschrieben

Der VfB Stuttgart hat offenbar seinen ersten Sommerneuzugang unter Dach und Fach gebracht. Ein Foto der ‚Bild‘ zeigt Tim van der Leij in Stuttgart. Laut der Zeitung absolvierte der Niederländer bereits den Medizincheck und unterschrieb anschließend seinen Vertrag bei den Schwaben.

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So, hier auch noch mit ordentlichem Foto.



Tim van der Leij unterschrieb heute Mittag beim #VfB Stuttgart.



Er scheint sich auf das neue Kapitel im Brustring zu freuen👍



Und auf Ernst: Glaube, dass er das Potenzial hat, den Hendriks-Weg zu gehen.



Bin sehr gespannt https://t.co/mr30efFdTB pic.twitter.com/NSoNApx9Qk — Leon Potuzhek (@GermanDaggers) June 16, 2026

Der 20-jährige Stürmer wechselt vom niederländischen Zweitligisten RKC Waalwijk zum VfB. Für den 1,93 Meter großen Angreifer sollen die Stuttgarter etwas mehr als eine Million Euro bezahlen. In der vergangenen Saison erzielte van der Leij 17 Tore in 38 Pflichtspielen. Perspektivisch ist der Torjäger für die Profis eingeplant, zunächst dürfte er jedoch Spielpraxis bei der zweiten Mannschaft sammeln.