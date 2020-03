Cazorla entscheidet über seine Zukunft

Die Zukunft von Santi Cazorla steht in den Sternen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, macht sich der 35-Jährige aktuell Gedanken, ob er seinen Vertrag beim FC Villarreal verlängert. Eine Entscheidung soll erst im Sommer fallen. Das aktuelle Arbeitspapier läuft zum Saisonende aus. Villarreal würde die Zusammenarbeit gerne fortsetzen.

Der Routinier erlebte in den vergangenen Monaten seinen zweiten Frühling. In 29 Pflichtspielen gelangen dem Mittelfeldspieler zwölf Tore und sieben Assists. Cazorla war nach sechs Jahren beim FC Arsenal im Sommer 2018 ablösefrei in die Primera División zurückgekehrt.