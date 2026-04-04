Ex-Chelsea-Star Oscar macht Schluss

Oscar hängt die Fußballschuhe an den Nagel. „Ich wollte mehr für São Paulo tun, ich wollte mehr spielen. Ich glaube, ich hatte sowohl die fußballerischen Fähigkeiten als auch das Alter, um mehr zu spielen, aber leider ist es so gekommen“, erklärt der frühere Chelsea-Star in einem emotionalen Post seines brasilianischen Arbeitgebers bei X. Im vergangenen November wurde bei Oscar Vasovagale Synkope diagnostiziert, die sich in plötzlichen Ohmachtsanfällen äußert.

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2017 hatte Oscar Chelsea in Richtung China verlassen. Anfang des vergangenen Jahres kehrte er zu seinem brasilianischen Ausbildungsklub FC São Paulo zurück. Jetzt zieht der 34-jährigen Spielmacher einen Schlussstrich: „Jetzt werde ich meine Karriere beenden und São Paulo weiterhin unterstützen, mein Leben als Fan fortsetzen. Ich beende meine Karriere hier bei São Paulo, eine Karriere, die mich an viele Orte geführt hat, praktisch in die ganze Welt.“