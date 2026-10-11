Der 1. FC Köln muss verletzungsbedingt auf Innenverteidiger Rav van den Berg (22) verzichten. Nach Vereinsangaben steht der Niederländer aufgrund einer Muskelverletzung für die Partie gegen Borussia Mönchengladbach nicht zur Verfügung.

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Rav van den Berg steht aufgrund einer Muskelverletzung nicht zur Verfügung. _ #effzeh #KOEBMG — 1. FC Köln (@fckoeln) October 11, 2026

Ob die Kölner längerfristig auf den Rechtsuß verzichten müssen, ist zur Stunde noch offen. In der laufenden Spielzeit hat van den Berg noch keine Spielminute für den FC absolviert. Ein Winterwechsel steht im Raum.