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Bundesliga

Köln: Nächste schlechte Nachricht bei van den Berg

von Tobias Feldhoff
Rav van den Berg klatscht @Maxppp

Der 1. FC Köln muss verletzungsbedingt auf Innenverteidiger Rav van den Berg (22) verzichten. Nach Vereinsangaben steht der Niederländer aufgrund einer Muskelverletzung für die Partie gegen Borussia Mönchengladbach nicht zur Verfügung.

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Ob die Kölner längerfristig auf den Rechtsuß verzichten müssen, ist zur Stunde noch offen. In der laufenden Spielzeit hat van den Berg noch keine Spielminute für den FC absolviert. Ein Winterwechsel steht im Raum.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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