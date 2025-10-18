Menü Suche
Bayern vs. BVB: Bis zu acht Stars fehlen

von Lukas Hörster
Jamal Musiala versucht an den Ball zu kommen @Maxppp
FC Bayern BVB

Im heutigen Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund (18:30 Uhr) müssen beide Teams mit Ausfällen klarkommen. Auf Münchner Seite fehlt neben den langzeitverletzten Jamal Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito auch Josip Stanisic. Der Abwehr-Allrounder ist zwar mittlerweile wieder nah am Team – für einen Kaderplatz reicht es aber noch nicht. Der Einsatz des Ex-Dortmunders Raphaël Guerreiro wackelt indes noch.

Der BVB muss derweil wie aus den vergangenen Wochen gewohnt auf Kapitän Emre Can verzichten. Außerdem fehlen Abwehr-Neuzugang Aarón Anselmino sowie Julien Duranville. Der Einsatz von Nico Schlotterbeck sollte trotz Erkältung nicht gefährdet sein.

Update (10:25 Uhr): Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist Anselmino überraschend doch mit nach München gereist. Ob der 20-Jährige letztlich auch im Kader stehen wird, bleibt unklar.

Die voraussichtlichen Startaufstellungen

Bayern: Neuer – Boey, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Díaz – Kane

BVB: Kobel – Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Svensson – Sabitzer, Nmecha – Adeyemi, Beier - Guirassy

veröffentlicht am - Aktualisiert am
