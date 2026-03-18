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DFB-Kader: Klarheit um El Mala, Stiller & Co.

von Fabian Ley - Quelle: Sky | Bild
1 min.
Said El Mala im DFB-Dress @Maxppp

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet die anstehenden Testspiele gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) offenbar ohne Said El Mala (19). Der Shootingstar des 1. FC Köln, der Brighton & Hove Albion Berichten zufolge die Zusage für einen Sommerwechsel gegeben hat, wird nach Informationen von ‚Sky‘ nicht von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert. Stattdessen soll El Mala Teil des U21-Kaders für die EM-Qualifikationsspiele gegen Nordirland (27. März) und Griechenland (31. März) sein.

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Laut der ‚Bild‘ ebenfalls nicht für das DFB-Team nominiert wird Angelo Stiller (24/VfB Stuttgart). Dasselbe Schicksal ereilt ‚Sky‘ zufolge Maximilian Beier (23/Borussia Dortmund). Der Bezahlsender vermeldet auch, dass Stillers Teamkollege Jamie Leweling (25), Nathaniel Brown (22/Eintracht Frankfurt) sowie Nick Woltemade (24/Newcastle United) im Aufgebot stehen werden. Bereits durchgesickert ist darüber hinaus die erstmalige Berufung zweier Bayern-Youngster: Jonas Urbig (22) wird seine Kader-Premiere feiern, zudem winkt Lennart Karl (18) sein Debüt für die A-Nationalmannschaft. Auf Jamal Musiala (23) verzichtet Nagelsmann dagegen vorsichtshalber.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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