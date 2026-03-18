DFB-Kader: Klarheit um El Mala, Stiller & Co.

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet die anstehenden Testspiele gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) offenbar ohne Said El Mala (19). Der Shootingstar des 1. FC Köln, der Brighton & Hove Albion Berichten zufolge die Zusage für einen Sommerwechsel gegeben hat, wird nach Informationen von ‚Sky‘ nicht von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert. Stattdessen soll El Mala Teil des U21-Kaders für die EM-Qualifikationsspiele gegen Nordirland (27. März) und Griechenland (31. März) sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der ‚Bild‘ ebenfalls nicht für das DFB-Team nominiert wird Angelo Stiller (24/VfB Stuttgart). Dasselbe Schicksal ereilt ‚Sky‘ zufolge Maximilian Beier (23/Borussia Dortmund). Der Bezahlsender vermeldet auch, dass Stillers Teamkollege Jamie Leweling (25), Nathaniel Brown (22/Eintracht Frankfurt) sowie Nick Woltemade (24/Newcastle United) im Aufgebot stehen werden. Bereits durchgesickert ist darüber hinaus die erstmalige Berufung zweier Bayern-Youngster: Jonas Urbig (22) wird seine Kader-Premiere feiern, zudem winkt Lennart Karl (18) sein Debüt für die A-Nationalmannschaft. Auf Jamal Musiala (23) verzichtet Nagelsmann dagegen vorsichtshalber.