Barça: Matheus Fernandes vor Leihe?

Matheus Fernandes könnte den FC Barcelona vorübergehend verlassen und in seine brasilianische Heimat wechseln. Nach Informationen der Barça nahen Zeitung ‚Sport‘ hat Grêmio Porto Alegre Interesse an den Diensten des 22-Jährigen. Im Gespräch ist ein Leihgeschäft.

In Spanien kommt Fernandes bisher fast gar nicht zum Zug. Nur 17 Minuten im bedeutungslosen Champions League-Gruppenspiel gegen Dynamo Kiew durfte der Sechser in der laufenden Spielzeit mitmischen. Deutlich zu wenig für die Ansprüche des talentierten Brasilianers. In seiner Heimat winken deutlich mehr Spielanteile. Vertraglich ist Fernandes an Barcelona noch bis 2025 gebunden.