TSG: Leihklub für Philipp gesucht

Die TSG Hoffenheim möchte Luca Philipp verleihen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, soll das 21-jährige Torwart-Talent bei einem anderen Verein Spielpraxis sammeln und sich weiterentwickeln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Philipp hatte sich in der abgelaufenen Saison zum Backup hinter Oliver Baumann (32) gemausert, kommt jedoch nicht am erfahrenen Schlussmann vorbei. Der gebürtige Stuttgarter sammelte bisher in der Bundesliga noch keinen Einsatz. Der Vertrag des vierfachen U21-Nationalspielers läuft bis 2023. Damit ein Leihgeschäft zustande kommen kann, müsste Philipp zunächst sein Arbeitspapier verlängern.