Thioune hofft auf Werder-Zukunft

Daniel Thioune möchte gerne Trainer des SV Werder Bremen bleiben. „Ich habe mir die Chance verdient, mit der Mannschaft und in der 1. Liga zu arbeiten – es ist so definiert, dass ich auch ab dem 1.7. hier Übungsleiter sein darf“, erklärte der Coach am heutigen Sonntag in einer Medienrunde, „ich war der richtige Trainer für die Situation und jetzt gibt es die Riesenchance, etwas entwickeln zu können.“

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Der 51-Jährige hatte Anfang Februar von Horst Steffen als Cheftrainer der Werderaner übernommen. Seinen Auftrag, Bremen vor dem Abstieg zu bewahren, hat er erfüllt: Seit dem gestrigen Samstag ist der Klassenerhalt offiziell eingefahren.