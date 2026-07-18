Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

HSV: Neuer Interessent für Baldé

von Dominik Schneider - Quelle: Sportitalia
Fabio Baldé im HSV-Training @Maxppp

Womöglich bietet sich für Fabio Baldé vom Hamburger SV die Möglichkeit, seine Karriere im Ausland fortzusetzen. Das 20-jährige Sturmtalent steht laut ‚Sportitalia‘ auf dem Zettel bei Besiktas. Über eine Interessensbekundung geht es derzeit aber wohl noch nicht hinaus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Baldé steht beim HSV noch bis 2029 unter Vertrag. Seine ersten Bundesligaminuten sammelte der Rechtsfuß in der vergangenen Saison. Neben Besiktas gab es vergangenen Monat auch Gerüchte über Interesse von der PSV Eindhoven und vom FC Brügge – diese konkretisierten sich aber bislang nicht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Süper Lig
Hamburger
Beşiktaş
Fabio Amado Uri Baldé

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Süper Lig Süper Lig
Hamburger Logo Hamburger SV
Beşiktaş Logo Beşiktaş Istanbul
Fabio Amado Uri Baldé Fabio Amado Uri Baldé
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert