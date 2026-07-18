HSV: Neuer Interessent für Baldé

Womöglich bietet sich für Fabio Baldé vom Hamburger SV die Möglichkeit, seine Karriere im Ausland fortzusetzen. Das 20-jährige Sturmtalent steht laut ‚Sportitalia‘ auf dem Zettel bei Besiktas. Über eine Interessensbekundung geht es derzeit aber wohl noch nicht hinaus.

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Baldé steht beim HSV noch bis 2029 unter Vertrag. Seine ersten Bundesligaminuten sammelte der Rechtsfuß in der vergangenen Saison. Neben Besiktas gab es vergangenen Monat auch Gerüchte über Interesse von der PSV Eindhoven und vom FC Brügge – diese konkretisierten sich aber bislang nicht.