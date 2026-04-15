Bayern-Zukunft: Klare Tendenz bei Neuer

Vor allem den vielen Top-Paraden von Manuel Neuer im Viertelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid (FT-Note 1) war es zu verdanken, dass der FC Bayern in das heutige Rückspiel (21 Uhr) mit einer 2:1-Führung geht. In dieser Verfassung würde der fünfmaligen Welttorhüter dem Rekordmeister auch in der kommenden Saison noch sehr gut zu Gesicht stehen.

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„Bayern-Verlängerung wahrscheinlich“

Ob Neuer aber noch ein Jahr dran hängt, ist nach wie vor offen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, zeichnet sich aber mittlerweile zumindest eine Tendenz ab. So „soll sich Neuer vorstellen können, eine weitere Saison beim Rekordmeister dranzuhängen“. Mehr noch: Laut dem Fachblatt ist eine „Bayern-Verlängerung wahrscheinlich“.

Die Zukunftsentscheidung hat dabei auch eine direkte Auswirkung auf das nach wie vor schwelende Thema WM-Teilnahme. Wie die ‚Bild‘ am gestrigen Dienstag berichtete, ist die Tür für Neuer nach wie vor offen. Sollte er sich aber für ein weiteres Bayern-Jahr entscheiden, ist ein DFB-Comeback quasi ausgeschlossen, da Neuer den Sommer nutzen will, um topfit in sein dann wohl letztes Karrierejahr zu gehen.

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Schnelle Entscheidung

Allzu lange wird der 40-Jährige mit der Entscheidung nicht mehr warten. Ursprünglich war die Deadline für Ende März geplant. Aufgrund der mittlerweile verheilten Muskelverletzung will der Weltmeister aber nun noch etwas länger in seinen Körper hineinhören. „Je eher, desto besser. Ich habe mich noch nicht entschieden, glaube aber nicht, dass es noch allzu lange dauert“, kündigte Neuer am gestrigen Dienstag an.