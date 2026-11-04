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Offiziell La Liga

Real holt Tennis-Ikone Nadal an Bord

von Fabian Ley - Quelle: realmadrid.com
1 min.
Tennis-Ikone Rafael Nadal und Real-Präsident Florentino Pérez @Maxppp

Die 40-jährige Tennis-Ikone Rafael Nadal wird zeitnah neues Vorstandsmitglied bei Real Madrid. Dies hat der Vorstand der Königlichen unter dem Vorsitz von Präsident Florentino Pérez in seiner heutigen Sitzung beschlossen. Der entsprechende Vorschlag wurde bei der Generalversammlung eingereicht.

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Real Madrid C.F.
Comunicado Oficial: Rafael Nadal.
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„Rafael Nadal, Ehrenmitglied von Real Madrid, ist eine der größten Legenden der Sportgeschichte und einer der weltweit meistbewunderten und anerkanntesten spanischen Sportler. Für Real Madrid und für alle Madridistas ist es eine immense Ehre, dass eine Persönlichkeit von seinem sportlichen und menschlichen Format, eine Referenz im spanischen und globalen Sport, unserem Vorstand beitritt und von dieser Rolle aus zur Gegenwart und Zukunft unseres Vereins beiträgt“, heißt es in der offiziellen Klubmitteilung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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