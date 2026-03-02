Uniteds 200-Millionen-Plan | Barça beschwört das Wunder

Casemiro-Erbe gesucht

Kaum läuft es bei Manchester United sportlich wieder etwas besser, will der Klub offenbar auch finanziell wieder in die Vollen gehen. Aktuell starten bei den Verantwortlichen der Red Devils die konkreten Planungen für den kommenden Transfersommer. Auf der Abgangsseite steht in Casemiro (34) ein Sechser, der seinen Job in den vergangenen Wochen zuverlässig erledigt hat. Dennoch wird der auslaufende Vertrag mit dem alternden Topverdiener nicht verlängert. Den Ersatz will sich United nach Angaben der ‚as‘ nun einiges kosten lassen. Das Paket aus Ablösesumme und Gehalt soll es in sich haben.

„In diesem Sinne schätzt man in Old Trafford, dass das Budget allein für den Mittelfeldspieler 200 Millionen Euro betragen wird. Es wurden mehrere Profile geprüft, die alle einen gemeinsamen Nenner haben: Erfahrung und Etabliertheit in England“, so die spanische Sportzeitung, „ganz oben auf der Liste der Engländer stehen drei klare Namen: Bruno Guimarães (28), Sandro Tonali (25/Newcastle United) und Elliot Anderson (23/Nottingham Forest). Weiter unten auf der Liste, aber dennoch nicht unbedeutend, stehen Adam Wharton (22/Crystal Palace) und João Gomes (25/Wolverhampton).“

Im Comeback-Modus

In der katalanischen Presse beschwört man vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Copa del Rey zwischen dem FC Barcelona und Atlético Madrid am morgigen Mittwochabend (21 Uhr) eine weitere Remontada. Mitte des Monats hatte Barça das Hinspiel überraschend deutlich mit 0:4 verloren. Dennoch glauben einige an die große Aufholjagd. „Ein Comeback ist möglich“, schreibt die ‚Sport‘, die ‚Marca‘ präzisiert und benennt den großen Hoffnungsträger: „Mit Lamine Yamal ist es möglich.“ Der Youngster hat sich am Wochenende in La Liga gegen Villarreal (4:1) in absolut blendender Form präsentiert und einen historischen Hattrick erzielt.

„Mit 18 Jahren und 231 Tagen wurde der Flügelspieler des FC Barcelona zum jüngsten Spieler in der Geschichte des Vereins, der drei Tore in einem Ligaspiel gemacht hat. Er soll auch gegen Atlético glänzen“, berichtet die ‚Mundo Deportivo‘, „der FC Barcelona steht nicht vor einem gewöhnlichen Rückspiel. Es ist eine steile Bergwand. Eine Nacht, die für das Unwahrscheinliche geschaffen ist. Um einen 4:0-Rückstand aufzuholen, reicht es nicht aus, gut zu spielen. Man muss daran glauben, bevor man den Ball berührt. Man braucht jemanden, der sich über die Logik hinwegsetzt, ein Stadion, das den Spieler antreibt. Man braucht ein perfektes Spiel und einen 18-Jährigen, der, während alle über Wahrscheinlichkeiten sprechen, mit Glauben antwortet. Ein Prozent Chance, 99 Prozent Glaube. Lamine glaubt daran.“