BVB-Zukunft: Guirassy plant pikantes Gespräch

Sechs Treffer in den vergangenen vier Pflichtspielen – Serhou Guirassy (29) hat seine Torflaute überwunden und fungiert wieder als Spielentscheider für Borussia Dortmund. Beim gestrigen 2:0-Sieg im Hinspiel der Champions League-Playoffs gegen Atalanta Bergamo wurde er von FT mit der Bestnote belohnt.

Unter der Anzeige geht's weiter

In dieser From beschert Guirassy dem BVB nicht nur wichtige Punkte, sondern bringt sich auch in eine ausgezeichnete Verhandlungsposition. Dem Vernehmen nach strebt der Guineer (26 Länderspiele) im Sommer nämlich einen Tapetenwechsel an, um auf dem Peak seiner Karriere andernorts nochmal einen gut dotierten Vertrag zu unterschreiben.

Dazu passt, dass sich der Goalgetter nach Informationen der ‚Sport Bild‘ im Anschluss an die Saison mit den Klubverantwortlichen zusammensetzen möchte, um seine persönliche Zukunft zu besprechen. Pikant: Aufgrund einer Ausstiegsklausel sind Verhandlungen mit der Borussia nicht zwingend nötig, sollte ein Interessent die festgeschriebenen 50 Millionen Euro auf den Tisch legen.