BVB: Watzke blickt auf Tuchel-Trennung zurück

Hans-Joachim Watzke hat mit fast sechs Jahren Abstand auf die Trennung von Trainer Thomas Tuchel zurückgeblickt. In der ‚Sky‘-Doku ‚Der Anschlag – Angriff auf den BVB‘ sagt der Geschäftsführer von Borussia Dortmund: „Da ist viel kaputtgegangen – in vielen Bereichen. Zwischen dem Trainer und mir ist einiges kaputtgegangen. Sonst wäre es wahrscheinlich nicht zur Trennung im Sommer gekommen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Rückblick: Beim Anschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus am 11. April 2017 wurden drei Sprengsätze gezündet, als sich die Mannschaft auf den Weg zum Champions League-Viertelfinale gegen die AS Monaco befand. Glücklicherweise wurde niemand lebensbedrohlich verletzt. Schon am nächsten Tag wurde die Partie nachgeholt – auch auf Drängen von Watzke. Tuchel war dagegen, woraus sich ein Dissens zwischen dem heutigen Bayern-Coach und dem BVB-Boss entwickelte, der zur Trennung führte.

Lese-Tipp

BVB schielt nach England: Interesse an Zaroury