Barça-Transfer: García wollte mitbezahlen

Abwehrspieler Eric García wollte unbedingt schon in diesem Sommer von Manchester City zum FC Barcelona zurückkehren. Um nachzuhelfen, bot der 19-Jährige nach Informationen der ‚Mundo Deportivo‘ sogar an, auf einen Teil seines Handgelds zu verzichten. Auf diese Weise hätte Barça die Offerte noch einmal erhöhen können. Die Blaugrana lehnten dies jedoch ab.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Katalanen boten am Ende zehn Millionen Euro Sockelablöse plus acht Millionen Euro an möglichen Boni. City beharrte aber auf seiner Forderung nach 20 Millionen Euro. García bleibt nun mindestens bis Januar bei den Skyblues. Sein Vertrag in Manchester endet im nächsten Sommer, dann wäre er ablösefrei zu haben. Gut möglich also, dass im neuen Jahr neu verhandelt wird.