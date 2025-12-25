Menü Suche
Premier League

60 Millionen: Chelsea jagt Abwehr-Sensation

von Remo Schatz - Quelle: CaughtOffisde
Honest Ahanor im Zweikampf mit Marseilles Pierre-Emerick Aubameyang @Maxppp

Honest Ahanor hat das Interesse der englischen Premier League geweckt. Wie ‚CaughtOffisde‘ berichtet, hat allen voran der FC Chelsea das 17-jährige Innenverteidiger-Juwel von Atalanta Bergamo ins Visier genommen. Demnach sollen die Blues ein 60 Millionen Euro schweres Angebot vorbereiten.

Ahanor war erst im Sommer von seinem Jugendklub FC Genua in die Lombardei gewechselt. In Bergamo soll der Teenager langsam an die Profis herangeführt werden, hat bis zum Winter aber bereits 13 Pflichtspiele gesammelt. Dies soll neben Chelsea auch den FC Arsenal, Manchester United und Real Madrid aufgeschreckt haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Premier League
Serie A
Atalanta
Chelsea
Honest Ahanor

